Wellington Dias testa negativo para Covid-19 e reassume governo neste domingo (21)

O governador Wellington Dias (PT) testou negativo para onovo coronavírus na manhã deste sábado (20), na Escócia. O teste realizado por ele foi o do tipo PCR-RT. A informação foi confirmada pela Coordenadoria de Comunicação do Governo do Piauí por meio de nota.



Com este resultado, Dias embarca imediatamente para o Brasil e reassume suas funções no executivo estadual piauiense já neste domingo (21).

"Hoje completamente sem sintomas, completando quarentena com o teste de COVID-19 negativo! Agradeço a Deus pela cura. A vacina salva vidas! Já me preparo para embarcar para o Brasil e para o Piauí hoje mesmo com muita vontade de trabalhar ainda mais pelo nosso povo", escreveu em uma rede social.

O governador havia testado positivo para Covid-19 durante sua participação na COP26, em Glasgow, e precisou ficar em isolamento por uma quarentena de dez dias no país.

