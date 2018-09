Wellington Dias questiona “medo” da participação de Lula em campanha

O governador Wellington Dias defende permanência de Lula na corrida presidencial (Foto: O Dia)

O governador Wellington Dias (PT) comentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que barrou a candidatura do ex-presidente Lula. A ODIA, Dias afirma que Lula tem preservado os direitos políticos e defende que ele “pode não só ser candidato, mas pode e deve participar da campanha, de programas de rádios e debates”.

O PT mantém o nome do petista, preso desde abril deste ano, mas internamente já há conversas para que o atual vice na chapa petista, Fernando Haddad, passe a ocupar essa vaga. Para Wellington, a decisão do TSE não foi exatamente uma surpresa.

“O julgamento já tinha uma posição esperada, em razão das posições dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral anteriormente. Pra mim, não foi uma surpresa, embora esperasse que o TSE pudesse seguir a regra e a lei”, diz o governador. E continua: “o que diz a lei? De um lado, não existe nenhuma prova de que ele tenha praticado crime, além de não ter uma sentença transitado e julgado, ainda não é um condenado”.

Wellington diz ainda que Lula tem todas as condições de ser eleito como presidente da República. “Tendo participação nessa campanha, não tenho nenhuma dúvida que Lula é favorito”, defende o petista. Ele comentou ainda a recomendação do comitê da ONU como um ponto para manter a candidatura de Lula.

“Estou animado de poder ser reeleito governador, se Deus quiser, pela vontade do povo, junto com Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil”, finalizou o governador Wellington Dias.

Estratégia política

Diante da impossibilidade de Lula participar das eleições, o PT tem trabalhado para ligar o nome do ex-presidente ao de Fernando Haddad diante da opinião pública, buscando a transferência de votos. Em alguns locais do país, especialmente no Nordeste (onde Lula tem votações expressivas), o nome do ex-prefeito de São Paulo é pouco conhecido.

Uma ala do PT tem defendido que a alteração para Haddad como cabeça de chapa seja feita já na segunda-feira (3). Ele deve ir a Curitiba nessa semana para visitar Lula e discutir soluções para o impasse.

Ananda Oliveira