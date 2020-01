Wellington Dias (PT) reage declarações de Bolsonaro sobre o Piauí

A citação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), durante uma live na última quinta-feira (16), sobre o Piauí ser o estado mais pobre da federação e que a gestão estadual impede a exploração do mineral vanádio por uma empresa australiana, gerou reações. O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), reagiu as declarações na manhã desta segunda-feira (20), no Plenário do Tribunal de Justiça.

Governador também pediu respeito ao Piauí. Foto: Arquivo O Dia.

“Foram levantadas informações que não são verdadeiras. Sobre o investimento na área de vanádio, foi pedido uma licença para a pesquisa, ela foi liberada, demorou o prazo estabelecido, não foi pedido renovação. O estado sabe a importância que tem de atender, claro, com base na legislação aquilo que é importante para o empreendedor”, disse.

“O Piauí tem hoje uma situação em relação a erradicação da pobreza muito melhor, graças a Deus, por tudo aquilo que aconteceu de melhoras neste século, principalmente no Estado do Piauí”, completou.

O governador pediu ainda respeito ao presidente. “Um presidente eleito eu quero tratar sempre com respeito. E o que queremos é isso também, especialmente, ao povo do Piauí”, disse.

Eleições 2020

Sobre a corrida eleitoral, Wellington Dias (PT) pretende trazer à capital o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa será uma das estratégias assumidas pelo governador em prol da pré-campanha do deputado Fábio Novo ao comando do Palácio da Cidade. Contudo, a presença de Lula vai depender de sua agenda que contempla todo o país.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia