Wellington Dias pede que o Supremo não ceda a

O governador Wellington Dias (PT) voltou a defender o princípio da presunção de inocência para se referir ao julgamento do habeas corpus preventivo solicitado pela defesa do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento deve ocorrer nesta quarta-feira (4) e o governador piauiense pediu que o STF não ceda a pressões exteriores. Dias deverá acompanhar o julgamento ao lado do ex-presidente.

“Não precisa ser advogado ou jurista, o texto é claro quando diz que ninguém poderá ser condenado enquanto uma ação transitar em julgado. Se o problema são as muitas instâncias existentes, então que se corrija esta questão, mas não que se altere a Constituição. O fato concreto é que o Brasil acompanhará um momento histórico, um momento em que o STF, através dos seus membros, terá que tomar uma decisão: Vai valer a Constituição, ou o conjunto de pressões que são feitas em um momento como esse?”, questiona o governador.

O futuro político de Lula reflete diretamente também na disputa política piauiense. Wellington Dias quer contar com Lula nas eleições de outubro. Apesar de uma série de acusações, denúncias e até condenações contra o ex-presidente, ele tem grande popularidade junto ao eleitorado do Piauí.

Wellington afirmou ainda que o que está em jogo é o direito de Lula ser julgado, politicamente, pelo povo nas urnas. “Nosso desejo é de que, no julgamento de qualquer pessoa, prevaleça a Constituição. O que se quer é que o presidente Lula não esteja acima ou abaixo da lei. Por essa razão, nós queremos Lula livre. Politicamente, o que está em jogo é tirar o direito de um brasileiro com a popularidade e carisma de Lula, agora indicado ao prêmio Nobel da paz, de concorrer às eleições”, disparou.

