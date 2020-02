Wellington Dias participa hoje do Fórum dos Governadores em Brasília

O governador Wellington Dias (PT) participa nesta terça-feira (11) da VIII edição do Fórum dos governadores do Brasil. O evento, que acontece em Brasília, reúne os chefes do Executivo de todo o país e terá como principais temas a Segurança Pública; o preço dos combustíveis e a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Leia também: Dias apresenta oportunidades de negócios a empresários franceses

Durante o encontro desta terça, os governadores ainda devem discutir o percentual cobrado sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no caso dos combustíveis. O assunto ganhou o noticiário nos últimos dias, após o presidente Jair Bolsonaro ‘desafiar’ os gestores estaduais a zerarem o tributo, como forma de baixar o preço da gasolina praticado nos postos.



O governador deve discutir sobre educação e reforma tributária - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Recentemente, Wellington Dias defendeu a necessidade de uma discussão mais ampla a respeito da temática e propôs que eventuais mudanças na tributação de combustíveis sejam pautadas na Reforma Tributária, que tramita no Congresso Nacional.

Agenda

Ainda nesta terça-feira, Wellington Dias participa, em Brasília, da Assembleia Geral dos governadores do Consórcio Nordeste. Além disso, o chefe do executivo piauiense terá uma audiência com o diretor presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Bezerra Costa.

Natanael Souza, do Jornal O Dia