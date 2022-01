Wellington Dias faz novo teste negativo para Covid-19 e deixa o isolamento

O governador Wellington Dias testou negativo para Covid-19 após 48 horas de isolamento e volta a atender publicamente nesta quarta (12). O gestor tinha se isolado após a deputada federal Rejane Dias testar positivo para Covid no último no último domingo. Além de Rejane, o senador Marcelo Castro e várias políticos estaduais testaram positivo nos últimos dias. O teste negativo de Wellington foi confirmado pela Secretaria de Comunicação Estadual, já nesta quarta o governador cumpre agenda na área do meio ambiente as 11h30.



Na cúpula da gestão estadual o Secretário de Governo, Osmar Júnior já havia testado positivo anteriormente, na manhã desta quarta (12) o Secretário de Saúde, Florentino Neto, também testou positivo. Por estarem todos com a imunização completa, nenhuma das pessoas contaminadas apresentaram sintomas graves da doença.

Após as festas de final de ano vários municípios piauienses vivem uma onda de crescimento do número de casos de Covid-19, em Cajueiro da Praia, por exemplo, foram registrados 123 casos de covid-19 apenas nos dois primeiros dias do ano. De acordo com a gestão municipal, a explosão de casos pode estar relacionada a intenso fluxo de turistas durante as festas de Revéillon, já que a praia de Barra Grande, um dos principais destinos turísticos do Piauí, fica localizada no município.





