Wellington Dias faz duas mudanças no primeiro escalão do governo

O governador Wellington Dias fez duas mudanças importantes no primeiro escalão do governo estadual. O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Neri, deixa a pasta e em seu lugar assume, provisoriamente, a Secretaria de Administração, Ariane Benigno. Já o diretor do Emater, Francisco Guedes, foi exonerado pelo governador e em seu lugar assume o ex-vereador de Valença, Leonardo Nogueira. A nomeação foi uma indicação do deputado estadual Franzé Silva (PT).



Indicado pelo deputado Nerinho, Igor Neri deixa a pasta em meio a crise partidária que enfrenta no PTB. Em rota de colisão com a direção do partido o deputado encontra dificuldades para definir o seu futuro político. De forma extra-oficial, o gestor deixa a secretaria por questões de saúde, não por inconsistências políticas, Nerinho sempre apoiou Wellington Dias e não demonstrou qualquer indício de rompimento.

Já a mudança no Emater é estritamente política. O novo diretor da pasta, Leonardo Nogueira, é indicação do deputado estadual Franzé Silva (PT), o parlamentar solicitou a indicação da pasta após a vitória de Flora Izabel na eleição para o Tribunal de Contas do Estado. O ex-diretor do órgão, Francisco Guedes, vai para a diretoria da Secretaria de Agricultura Familiar.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!