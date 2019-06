Wellington Dias é condecorado com medalha na APL

O governador Wellington Dias (PT) foi condecorado, na manhã deste sábado (15), com uma medalha comemorativa em alusão ao centenário da Academia Piauiense de Letras (APL). A cerimônia aconteceu durante o lançamento do livro “A Solidão de Longa Distância”, do economista e ex-ministro do Planejamento João Paulo Reis Velloso, que faleceu no início deste ano.

(Foto: Divulgação)

Na oportunidade, João Marcos Reis Velloso e Velloso Filho, respectivamente, filho e sobrinho do autor também medalhas comemorativas do Centenário da Academia de Letras.

A obra

O livro de Reis Veloso traz a visão do economista que ficou mais tempo à frente do comando do Ministério do Planejamento do Brasil. O ex-ministro enxergava o desenvolvimento como uma corrida de longa distância. Segundo ele, para que o Brasil se torne, em poucas décadas, um país desenvolvido, duas coisas, basicamente, são pressupostos necessários: primeiro, um alto conteúdo de capital humano, obtido por meio de educação permanente e de qualidade e, segundo, levar o conhecimento, sob todas as formas, à economia, à sociedade, ao governo.

Para Wellington Dias, o lançamento do livro de Reis Velloso é de grande importância para o Estado. "O economista e ex ministro é um piauiense que todos nós reconhecemos como um grande pensador sobre o Brasil. Era uma pessoa simples, sempre com muita decência, preocupado em encontrar saídas pra o Brasil. O lançamento deste livro coordenado pelo Nelson Nery Costa (presidente da APL) é um momento ímpar, por isso fiz questão de comparecer pela importância que tem um dos piauienses que marcaram a história do Brasil para minha geração e as gerações do futuro", declarou.