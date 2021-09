Ciro Nogueira critica Wellington Dias nas redes sociais e discussão acaba em bate-boca

A guerra declarada entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), e o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), teve mais uma batalha neste domingo (26). Pelas redes sociais os dois políticos, ex-aliados,trocaram insultos e ofensas. Enquanto Ciro em um vídeo chamou Wellington de “mentiroso”, o governador petista rebateu e desejou para o ministro “a Paz de Cristo”.



Em uma publicação no twitter o governador evitou entrar em rota de colisão com o senador Ciro Nogueira, segundo Wellington política não seria "vida ou morte";

Video de Ciro



Mais cedo o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, publicou no seu instagram um video em que, em tom de humor, tenta demonstrar falhas no discurso do governador Wellington Dias;







Em







