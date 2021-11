Wellington Dias divulga nota contra atentado ao MST na Bahia

O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias, divulgou, nesta terça-feira (2), uma nota em nome do grupo que reúne os gestores nordestinos demonstrando solidariedade aos agricultores que sofreram um atentado no final de semana. Na manhã do domingo (31), um grupo de homens armados renderam os trabalhadores rurais do assentamento Fabio Henrique, na zona rural do município de Prado, no sul da Bahia e atearam fogo em dois ônibus além de terem disparado contra automóveis e casas de moradores.

“Numa clara ação de terrorismo, trabalhadores tiveram armas de fogo apontadas para suas cabeças, viram dois ônibus dos agricultores serem incendiados e a depredação de suas casas”, diz o documento. Os trabalhadores vítimas do atentado identificaram alguns dos agressores e registraram o crime.

“O povo nordestino, assim como toda a solidária população brasileira, repudia a violência e a intolerância contra as e os trabalhadores do campo e da cidade. Lutaremos contra os retrocessos vividos por dignidade aos nossos trabalhadores rurais. Nossa solidariedade ao MST e às famílias atingidas”, finaliza a nota em apoio aos agricultores.

Veja a Nota na íntegra



Foto: MST/Bahia

Com informações Governo Do Piauí

