Wellington Dias destaca ações contra pandemia ao deixar Consórcio Nordeste

O governador Wellington Dias (PT) enalteceu as ações do Consórcio Nordeste durante a pandemia da Covid-19, como a defesa da imunização contra o novo coronavírus, ao deixar a presidência da entidade que reúne os nove estados da região nesta terça-feira (18).

Na solenidade realizada em Recife, no Salão das Bandeiras, Palácio do Governo de Pernambuco, Wellington Dias comentou que as medidas adotadas pelo conjunto de governadores do Nordeste conseguiu evitar um índice de transmissibilidade ainda maior, o que evitou mais mortes.

“Pelo Consórcio Nordeste foi possível uma integração com consórcios de outras regiões, como a Amazônia e Centro-Oeste. Consolidamos a nossa sede na capital federal e fortalecemos ações para a saúde, principalmente, com o desafio da Covid-19. Felizmente, muitas ações colocaram o Nordeste num nível menor de casos e óbitos”, afirmou Dias.

Foto: Divulgação / Ccom

No comando do Consórcio desde setembro de 2021 e coordenador para temática da vacina no Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias conseguiu destaque ao articular a imunização contra a Covid-19 e manter diálogo com o governo Bolsonaro, através do então ministro de Saúde Eduardo Pazuello.

O novo presidente do Consórcio Nordeste, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, defendeu que a entidade é uma ferramenta importante para garantir investimentos e o crescimento em conjunto de todos os estados da região.

“Vou manter a característica do consórcio de estar aberto a discussões em favor do Brasil e da nossa região. O Nordeste precisa de muitos investimentos, de obras estruturadoras, e tem um nível de desigualdade muito alto. Outras regiões e países que têm interesse em investir no Brasil sabem que essa unidade de nove estados é muito mais propensa a acertos do que se discutir individualmente com cada estado. Vamos continuar a contribuir com o Brasil e com nossa região”, disse Paulo Câmara.

