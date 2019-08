Wellington Dias defende valorização de potencial energético do nordeste

Ao participar nesta terça-feira (20) de evento promovido pela revista Carta Capital, o governador Wellington Dias defendeu a necessidade de investimentos em de geração e distribuição de energia na região nordeste. De acordo com ele, o setor congrega as principais oportunidades de investimentos na região atualmente.

“O que está apontado é que essa região do Brasil tem condição de gerar 80% da energia necessária até 2030. Além das energias renováveis, há diversas oportunidades em áreas como infraestrutura, energia eólica, solar, mineração, produção de alimentos e turismo. O objetivo dos governadores é fazer com que mais investidores conheçam, se interessem e se integrem com os empreendedores já existentes na região”, pontuou Wellington.

Wellington também destacou a necessidade de um trabalho integrado entre os governos dos nove estados da região e defendeu o Consórcio Nordeste, que vai proporcionar a realização de ações conjuntas.

“O Consórcio Nordeste permite integrar esforços, ou seja, garantir que, nesse mapa de oportunidades que temos no Nordeste, não trabalhemos isoladamente nem um contra o outro, mas somando e multiplicando. São nove estados, o que equivale a mais de 150 países, tanto em população como no Produto Interno Bruto. Há um conjunto de oportunidades e agora vamos trabalhar juntos pensando tanto no mercado interno, como também na relação com o mundo”, disse o governador do Piauí.

Além de Wellington Dias, o evento também contou com a presença dos governadores Camilo Santana (CE), Fátima Bezerra (RN) e Flávio Dino (MA).

Da Redação