Wellington Dias defende relação respeitosa entre líderes nacionais

O governador Wellington Dias (PT) reagiu às declarações do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que usou a expressão “paraíbas” ao se referir sobre os governadores da região Nordeste. O petista cobrou maturidade e respeito nas relações institucionais.



“O que nós governadores do Nordeste desejamos, e acho que qualquer líder do país, é uma relação respeitosa. Compreendo que há um presidente da República eleito e que há também governadores, prefeitos e parlamentares, então devemos ter uma relação madura, em que o olhar seja para aquilo que é essencial à população”, comentou Dias.



O governador comentou as falas preconceituosas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Nordeste - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O chefe do Executivo piauiense destacou que o foco das autoridades públicas deveria ser para os problemas do país e não para troca de ofensas. “Estamos muitas vezes deixando de lado a essência [...] então acho que temos, todas as autoridades, ter um foco nesse caminho”, disse o governador.

A polêmica se deu ainda na semana passada (19), após uma conversa entre o presidente da República e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, momentos antes de um café da manhã com correspondentes internacionais. Na ocasião Bolsonaro comentou que “daqueles governadores de ‘paraíbas’, o pior é o do Maranhão’. O áudio foi captado pela TV Brasil, canal oficial do governo.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia