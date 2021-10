O governador Wellington Dias (PT) confirmou em entrevista que a base governista deve passar por uma espécie de "reorganização" nos próximos meses. A mudança é uma estratégia para se adequar ao novo sistema eleitoral que entrará em vigor no próximo ano. Com o fim das coligações eleitorais, os partidos menores devem ser extintos da base governista e os candidatos podem migrar para as maiores legendas.

O cenário atual a saída de alguns partidos já são dadas como certas, PTB, Cidadania, PDT e PRTB, que apoiaram Wellington em 2020, já estão fora da base. Republicanos e Solidariedade brigam para manter os espaços dentro da base aliada.



(Foto: Reprodução)

Wellington explicou como será feita essa espécie de "reorganização" na base aliada e esclareceu que a estratégia será feita para eleger uma ampla base aliada na Assembleia.

"Esse ano o processo está um pouco mais nervoso com o fim das coligações, vai chegar um momento em que teremos que fazer uma verdadeira reorganização partidária, alguns partidos vão conseguir montar chapas outros terão mais dificuldades, vamos dialogar para ver a melhor estratégia do ponto de vista geral e individual. A gente tem possibilidade grande de ter uma ampla base na Assembleia como fizemos em 2008 e também ter uma ampla bancada federal também", finalizou o governador.

