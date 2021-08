Wellington Dias comenta saída de Ciro da disputa pelo governo e diz que Rafael é plano A

O governador Wellington Dias respondeu na manhã desta quinta (26) sobre a desistência do senador Ciro Nogueira da disputa para o governo do estado do Piauí. O chefe do executivo revelou que espera uma dedicação ainda maior do senador pelo Piauí, mesmo Ciro sendo oposição ao governo estadual. Em contrapartida, Wellington, mais uma vez, valorizou a candidatura de Rafael Fonteles, que, para ele, continua sendo o plano A da base governista.



Foto: Tárcio Cruz/ODIA

Wellington destacou que espera uma relação serena com Ciro, mesmo o senador indicando o candidato de oposição ao PT no próximo ano.

"Temos uma relação serena a vida inteira, atuamos muitas vezes na situação ou na oposição, quero acreditar que como Ministro da Casa Civil tenhamos dele todo o apoio para a gente ampliar a capacidade de resposta e a entrega a um conjunto de ações importantes para todo o Piauí", destacou Wellington.

O governador negou qualquer hipótese de outro candidato na base governista entrar para a disputa. Com isto, Rafael Fonteles continua sendo a única opção para a base governista.

"O Rafael Fonteles é o coordenador do PRÓ-PIAUÍ e queremos muita dedicação para que a gente possa fazer e acontecer, temos ações nos 204 municípios e vamos inaugurar obras em todas as regiões do Piauí. Esse caminho é o que se espera, esse não é ano de eleição, vamos cuidar do Piauí e ano que vem se preocupar com a eleição. Claro o Rafael continua sendo o nosso plano A, nosso candidato, temos o respeito e o carinho e em 2022 vamos decidir", finalizou o governador.

Tribunal de Contas

Wellington comentou também sobre a eleição do Tribunal de Contas. O governador tem evitado interferir no processo de escolha e destacou que a decisão caberá aos deputados.

"A Assembleia definiu o cronograma com o deputado Themístocles, o apelo que eu fiz foi que se pudesse fazer um diálogo, definir um entendimento para que a gente consiga quem sabe garantir as condições para um nome que seja do agrado, mas repito a decisão é da Assembleia Legislativa", concluiu o governador.

