Wellington Dias comemora exigência do passaporte da vacina no Brasil

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT) usou as redes sociais para comemorar a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, de exigir que viajantes do exterior apresentem o comprovante de vacinação para poderem entrar no Brasil. A exigência do chamado passaporte da vacina havia sido afastada pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias.





Para Wellington Dias, a medida vai ajudar significativamente a controlar ainda mais a disseminação do coronavírus no Brasil. “Precisamos proteger nosso povo e o Supremo Tribunal Federal (STF) deu um passo importante no sentido da obrigatoriedade do passaporte de vacinas contra a covid-19”;

Aqui no Piauí, o Governo anunciou na semana passada que vai exigir a comprovação de vacinação para permitir entrada em órgãos públicos. Decreto publicado no último dia 08 no Diário Oficial do Estado também determinou que o servidor público estadual que não apresentar o passaporte de vacinação contra a covid019 terá corte salarial pelos dias que permanecer afastado de suas funções .

