Wellington Dias cita nome de Janaínna Marques para chapa

Apesar da proximidade das convenções partidárias que deliberarão os nomes dos candidatos nas eleições deste ano, a indefinição da chapa majoritária do governador Wellington Dias (PT) continua. Se antes PP e MDB eram as principais forças concorrendo às vagas de vice e para o senado, o PTB agora oficializou sua intenção de indicar um de seus membros para os cargos.

O governador Wellington Dias considerou “justa” a reivindicação do PTB e confirmou que na última reunião que teve com integrantes petebistas foi apresentada a pretensão do partido em fazer parte da chapa majoritária. O chefe do executivo destacou ainda o nome de Janaínna Marques dentro das fileiras do partido.



“A partir de agora nós vamos tratar com o PTB, mas somado também com a posição dos outros partidos. O partido colocou a liberdade para o governador, como coordenador, de escolher qualquer um dos nomes do PTB, e a deputada Janaina Marques é um nome muito destacado e muito importante”, declarou o governador.

O grande problema para o governador é que uma das principais lideranças do PTB é o ex-senador João Vicente Claudino, que já declarou abertamente a intenção de concorrer ao governo pela oposição. No entanto, Wellington Dias não condiciona a participação da sigla na chapa majoritária ao apoio do empresário, e prega o diálogo.

“Em 2006 ele foi eleito senador e eu governador. Trabalhamos juntos, acompanhei depois o seu trabalho no senado. Sou muito grato ao PTB e vamos sim considerar as posições que ele apresentou. Vamos tratar com os partidos, que levam em conta alternativas de nomes que tenham a maior aceitação interna e com o povo”, finalizou o governador.

