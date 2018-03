Wellington Dias apoia presença do MDB na chapa majoritária

Apesar de não querer aprofundar a discussão sobre a composição da chapa majoritária e de afirmar que as definições só irão ocorrer após o dia 07 de abril, o governador Wellington Dias (PT) declarou ontem (28) que apoia a presença do MDB no grupo. A reivindicação do partido é a indicação para vice-governador.

Segundo Wellington Dias, o MDB, pela sua capilaridade e dimensão no Estado, merece fazer parte da chapa, mas não citou em qual das duas vagas disponíveis (senador ou vice). As discussões e entendimentos com os partidos só serão iniciadas após o fim da janela e filiação partidária.



Governador visitou as instalações da Fundação de Serviços Hospitalares do Estado (Foto: Francisco Leal/Ccom)



“Vamos tratar desse assunto no momento certo. Há uma compreensão dos partidos da importância do MDB. Consideramos por demais correto e justo o pleito que faz e da minha parte tem o total apoio de ter a presença na composição na chapa majoritária”, disse o chefe do executivo estadual.

Os líderes do partido não aceitam a indicação para outra vaga se não a que hoje é ocupada por Margarete Coelho (PP). Partidos da base, como o PR e PTC, por exemplo, já anunciaram apoio ao MDB em busca da presença de Themístocles Filho ao lado de Wellington Dias.

Ithyara Borges - Jornal O Dia