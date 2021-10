Wellington Dias anuncia reajuste salarial para servidores públicos em 2022

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), anunciou, nesta segunda-feira (25) o reajuste salarial para os servidores públicos em 2022. A informação foi dada durante a abertura da Semana do Servidor, que inicia hoje. Ainda de acordo com o chefe do executivo estadual, o projeto será enviado, em breve, à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).



“Sim, haverá reajuste, levando em conta a capacidade do Estado, mas com o compromisso de garantir às condições da recuperação salarial, o salário, além do que é bom para o servidor, também circula a economia por muitas mãos. Vamos agora, com o fim do limite com o teto, que termina em dezembro, nossa equipe está otimando os últimos dados para a gente encaminhar para a Assembleia, disse.



Dias pontuou que esta é uma homenagem ao servidor. O Estado decretou ponto facultativo no dia 29 de outubro, em alusão ao Dia do Servidor. “Nesse dia dos servidores, a gente vem fazer uma homenagem aos servidores, vamos colocar ponto facultativo na próxima sexta-feira. Estamos trabalhando um conjunto de ações vinculadas aos servidores, completando uma demanda que tinha em atraso nessa área, de promoções, de progressão.



Ainda de acordo com o governador, os estados brasileiros estavam impossibilitados de conceder aumento do salário devido à Lei de Responsabilidade Fiscal. “Nenhum Estado brasileiro pode praticar o reajuste por conta dessa lei que o presidente Jair Bolsonaro encaminhou em 2020, e gerou um impedimento. A gente tinha um problema relacionado a LRF] e superamos, estamos com um estado organizado, e o caminho agora é, a partir de janeiro ter a política que permita a recomposição salarial para que a gente tenha o poder de compra dos servidores restabelecido”, completou.



