Wellington Dias afirma que Previdência é perversa com os trabalhadores

O governador Wellington Dias (PT) questionou, nesta quarta-feira (23), alguns pontos em relação à reforma da Previdência aprovada em segunda votação pelos senadores nesta semana e que agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (PSL).



Para o chefe do Executivo estadual o maior problema se refere às novas regras de aposentadoria para o setor privado. “Em alguns pontos é bastante perverso com os trabalhadores. Acho que é algo que precisamos ter cuidado para não matar a galinha dos ovos de ouro”, disse.



Dias também critica a não inclusão de servidores estaduais e municipais no texto geral - Foto: Alepi



Em relação ao serviço público o petista considera um certo avanço, mas ressalta que as medidas não são o suficiente para equilibrar as finanças do país. “Teve importantes pontos que caminham para as condições de pelo menos uma mudança. Não dá o equilíbrio porque não tem um Fundo de Equilíbrio, que foi o grande erro da reforma”, comentou.

Outro aspecto sempre criticado por Wellington Dias em relação à reforma da Previdência foi a não inclusão de servidores públicos municipais e estaduais, item retirado da proposta pela Câmara Federal, mas que ainda segue sendo discutida pelo Senado em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paralela ao texto já aprovado.

