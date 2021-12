Wellington deixa comando do Consórcio Nordeste novo presidente é Pernambucano

O governador Wellington Dias esteve na manhã da última terça-feira (30), em Brasília, na sede do Consórcio Nordeste para Assembleia Geral com membros do grupo. Durante o encontro, o chefe do Executivo piauiense passou a presidência do Consórcio para o governador pernambucano Paulo Câmara. Dias aproveitou para agradecer e fazer um balanço do ano de 2021.

“Sucedi uma brilhante gestão do governador da Bahia, Rui Costa, e sou muito grato pela confiança dos meus pares, os governadores dos nove estados do Nordeste. Pelo Consórcio Nordeste foi possível uma integração com consórcios de outras regiões, como a Amazônia e Centro-oeste. Consolidamos a nossa sede na capital federal e fortalecemos ações para a saúde, principalmente com o desafio da Covid-19. Felizmente, muitas ações colocaram o Nordeste num nível menor de casos e óbitos”, disse.

Dias destacou também o trabalho realizado para a área da segurança, social, educação. “Também tivemos uma boa relação com os outros estados brasileiros, com o setor privado, com o setor internacional, com as embaixadas dos diversos países, com os organismos internacionais como o Banco Mundial, Banco Interamericano e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Houve um bom diálogo e integração também com o Congresso Nacional e os municípios”, afirmou.

O governador piauiense citou ainda que em 2021, o Consórcio Nordeste lançou o programa “Nordeste Acolhe”, voltado para os órfãos da Covid-19. O projeto foi idealizado através da Câmara Temática da Assistência Social e consiste no pagamento do benefício no valor de R$ 500 mensais a todas as crianças e adolescentes que ficaram órfãos devido à pandemia da Covid-19 até o alcance da maioridade civil (21 anos).

O Consórcio Nordeste trabalha suas ações através de suas Câmaras Temáticas. Atualmente 15 atuam nos nove estados, em breve 3 devem ser implantadas.

