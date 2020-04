Wellington critica demora do governo federal em ajudar no combate a Covid-19

O governador Wellington Dias voltou a cobrar do Governo Federal, o cumprimento dos repasses prometidos para o combate ao coronavírus no estado do Piauí. Segundo o chefe do Executivo piauiense, há muito alarde como se a União estivesse repassando bilhões para os estados e municípios, mas, segundo ele, a realidade é diferente.

“Quero aqui, como governador, fazer uma reflexão. Sei que as pessoas recebem informações de que bilhões de reais são repassados pelo governo federal para socorrer os estados e municípios na área de saúde. Falam que vários equipamentos são enviados, mas, infelizmente, essa não é a realidade”, declarou o governador.

Wellington explica que desde que começou a crise do coronavírus, o Estado aplicou R$ 156 milhões na compra de equipamentos, exames, UTIs, chamamento de pessoal e um conjunto de investimentos. “Sabe quanto recebemos até agora do governo federal? Apenas 6 milhões e quatrocentos mil reais. Os municípios também já gastaram bastante dinheiro e, os 224, receberam apenas 9 milhões e cem mil reais, o equivalente a 2 reais por habitante”, protestou Dias.



O chefe do executivo estadual também desferiu críticas ao Ministério da Saúde - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O governador frisou ainda que é necessário que todas as autoridades atuem juntas. “Precisamos entrar em campo juntos e fazer acontecer. Precisamos de mais recursos para fazer o que tem que ser feito na defesa da saúde do nosso povo”, concluiu Wellington.

De acordo com o governo estadual, até agora, o recurso repassado pelo governo federal para o Piauí foi de R$ 15 milhões, sendo R$ 6 milhões para o governo estadual e R$ 9 milhões para os municípios. Alguns itens como avental, touca, álcool em gel e máscaras, prometidos pelo executivo federal não chegaram ou vieram em pequena quantidade.

Natanael Souza, do Jornal O Dia