Wellington confirma interesse em aliança com Zé Filho e aguarda reunião com ex-governador

O governador Wellington Dias confirmou na manhã desta segunda (25) o interesse na aliança com o ex-governador Zé Filho. A possível reedição da parceria que governou o estado de 2011 a 2014 voltou a ser cogitada após o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, retirar o apoio à candidatura de Zé Filho para deputado estadual e anunciar a candidatura da própria filha, Gracinha Moraes Souza. O movimento do prefeito de Parnaíba foi visto como uma espécie de "traição" a Zé Filho pela aliança histórica dos dois. Para tentar apaziguar a crise Zé Filho se reuniu com Gracinha neste final de semana, no litoral piauiense.





O governador Wellington Dias disse ter interesse em uma aliança com o ex-governador Zé Filho - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Wellington lembrou a parceria histórica inclusive com o pai de Zé Filho, para o governador basta um convite do ex-governador para que o acordo seja selado.

"As decisões nesta fase tomam os líderes e os partidos, o que eu posso dizer é que o ex-governador Zé Filho já tivemos juntos, eu, ele e o pai dele já na eleição de 2002. Ele foi eleito governador com o meu apoio, temos uma relação boa, de amizade, a decisão que for boa para ele terá todo o apoio da minha parte. Claro (temos interesse), aberto sempre ao diálogo com ele, na hora que ele quiser marcar estaremos juntos conversando", concluiu o governador.

