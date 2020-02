Dias cobra postura de secretários durante período eleitoral

O governador Wellington Dias (PT) realizou a primeira reunião com os membros de sua equipe administrativa, direta e indireta. Entre os temas abordados durante o encontro, está o regramento para o processo eleitoral do próximo mês de outubro. A ideia é evitar que a disputa interfira nas atividades realizadas pela equipe administrativa do Estado.



“Fizemos uma apresentação do regramento relacionado ao ano eleitoral. Há um código de conduta, queremos o cumprimento da lei. Foram feitas as orientações. Agora é todo mundo trabalhar e seguir essas regras”, destacou o chefe do executivo estadual.

Pelo menos três secretários da equipe de Wellington Dias podem estar na disputa eleitoral em outubro. Os cotados são Fábio Novo (Cultura) e Fábio Abreu (Segurança), que devem disputar a Prefeitura de Parnaíba, e Florentino Neto (Saúde), cotado para a disputa em Parnaíba.

Para o governo, as mudanças de comando nas pastas, que devem ocorrer no mês de abril, prazo máximo para desincompatibilização, não devem resultar em descontinuidade do trabalho que já vem sendo realizado.

“Vamos ter que aguardar o mês de abril para ver que realmente vai se afastar parar disputar alguma candidatura nas eleições de 2020. Temos uma equipe muito integrada. Acho que há pessoas bem preparadas nas equipes, que terão total condição de dar continuidade ao trabalho iniciado em cada uma delas”, disse.

Metas

Durante o encontro desta sexta-feira, o chefe do Executivo piauiense anunciou irá acompanhar e monitorar o desempenho de cada gestão durante todo o ano de 2020, sob a supervisão da Controladoria-Geral do Estado (CGE). Serão mais de quatro mil ações até 2022 nas mais diversas áreas.

“A reunião teve três objetivos: celebramos com cada membro da nossa equipe um termo com as prioridades que serão desenvolvidas em cada área em 2020, 2021 e 2022, ou seja, o secretário assume com o governador esse compromisso de, na gestão, priorizar tais medidas”, afirmou Wellington.

(Natanael Souza)

João MagalhãesNatanael Souza