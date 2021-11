Washington Bonfim se reúne com JCV: “Diálogo”

Cogitados para disputar o governo do Piauí nas eleições de 2022, o ex-secretário de Planejamento de Teresina Washington Bonfim e o ex-senador João Vicente Claudino se reuniram nessa quarta-feira (3). Nas redes sociais, Bonfim postou o encontro e descreveu que a conversa foi de debate de ideias para o estado.

“Diálogo, diálogo, diálogo. Mais que acordos, a gente precisa discutir o Piauí através de todas as perspectivas. É isso que fiz com o senador João Vicente Claudino hoje e pretendo fazer com todos os segmentos, especialmente a população”, escreveu.

Foto: Divulgação

Washington Bonfim foi um dos membros do PSDB que deixou o ninho tucano após a derrota na eleição municipal de Teresina e a morte o ex-prefeito Firmino Filho. Logo depois anunciou a pretensão de concorrer ao Palácio de Karnak. Sem aproximação com a base governista e distante da oposição liderada pelo Progressista, Bonfim aposta em uma terceira via e deve selar filiação ao Cidadania próximo dia 26 de novembro.

João Vicente Claudino, por sua vez, ainda é aguardado pelo Progressista, partido no qual se aproximou, chegou a fazer aparições públicas ao lado de Ciro Nogueira, mas abortou a filiação. O empresário que está deixando o PTB e recebeu convites de outros partidos, mas mantém conversas avançadas com o Podemos.

