Washington Bonfim inicia pré-campanha pelo interior ao lado de candidatos federais

O pré-candidato ao governo do Piauí, Washington Bonfim (Cidadania), iniciou neste final de semana a sua bateria de viagens a municípios do interior do estado para conhecer e formular o seu plano de governo nos próximos meses. O ex-secretário da capital percorreu várias cidades da região centro-norte do Piauí ao lado dos pré-candidatos a deputado federal do Cidadania. Washington costura uma chapa alternativa para o governo estadual e trabalha para ter o Podemos de João Vicente Claudino na chapa majoritária.



O educador fez um resumo da viagem e destacou os principais pontos tratados junto a população. “Em grandes linhas encontramos a preocupação com emprego e renda, a profissionalização da juventude, ensino médio integral, a oportunidade para os jovens produzir e sair das drogas e a violência. A falta de estrutura para a agricultura familiar é outro ponto que esteve presente em todos os lugares que passamos. As pessoas querem um Piauí diferente e um pré-candidato que discuta com a população as dificuldades vividas”, disse o professor.

Washington fez também uma análise dos municípios visitados e dos temas discutidos. “Começamos por Altos com uma discussão do problema de abastecimento d’água na cidade, em Campo Maior discutimos principalmente o turismo, a culinária e a capacitação dos jovens em torno do empreendedorismo no turismo. Já em Boa Hora conversamos sobre a questão rural, do empreendimento rural e a pequena agricultura. A precariedade das escolas municipais foi uma situação marcante da região. Em Piripiri fizemos uma discussão sobre a expansão do município e a preocupação com a questão da juventude e do ensino médio, integral e profissionalizante” analisou o ex-gestor de Teresina.

Preocupação com o Delta do Parnaíba

Washington avaliou ainda a grave situação enfrentada no litoral do estado devido aos crescentes índices de poluição do Rio Parnaíba, algo que preocupa o setor turístico no litoral. “Em Parnaíba a gente encontrou o Fernando Gomes, um ex-vereador que é profissional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Fizemos uma discussão técnica sobre a preservação do Rio Parnaíba, a cidade já sente a questão do assoreamento do rio e os depósitos dos bancos de areia. A preocupação é no longo prazo se destruir uma das maiores belezas que temos que é o delta do Parnaíba. Também discutidos o desenvolvimento econômico e a segurança. Em Cocal da Estação visitamos o assentamento cansanção e tivemos a experiência de uma comunidade rural” concluiu Washington Bonfim.



