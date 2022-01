Washington Bonfim faz pré-campanha no sul do estado e ressalta potencial do agronegócio

Com enorme potencial produtivo, os empresários e pequenos produtores ligados ao agronegócio no Piauí reclamam da falta de políticas públicas direcionadas para o setor. O professor Washington Bonfim, pré-candidato ao governo estadual pelo Cidadania, visitou alguns municípios do Sul do Piauí no final de semana e ouviu vários relatos de pessoas revoltadas com a falta de apoio.

“Esses produtores, tanto os grandes como os pequenos, se sentem abandonados. É uma região que tem uma riqueza muito grande e vive esquecida, sem nenhuma política pública consistente. É preciso que o estado tenha uma gestão voltada para a produção e consiga aproveitar todas as potencialidades de cada região”, defende Washington, ressaltando que, são basicamente os mesmos problemas que ouviu nas cidades do Norte do Estado, quando esteve por lá no começo do mês.

O pré-candidato ressalta que as principais queixas dos produtores são a falta de infraestrutura básica, especialmente boas estradas para o escoamento da produção. “Eles também reclamaram de problemas com a internet e a falta de conectividade atualmente é uma questão que afeta muito os negócios”, ressalta Washington.

Outro ponto em debate foi a estrutura do Hospital Regional de Bom Jesus, que está sempre superlotado. “É uma instituição que atende mais de 20 municípios e precisa ser ampliado com urgência para garantir melhor atendimento aos moradores da região”, defende o pré-candidato.

Além de ouvir lideranças e moradores para a construção do Plano de Governo, Bonfim tem trabalhado para o fortalecimento do Cidadania e apoiando os pré-candidatos a deputado estadual e federal. Em Bom Jesus, o encontro foi com o presidente do diretório municipal, Marcos Denilson, e com lideranças políticas da cidade. Em Cristino Castro, ele também esteve com o presidente do diretório municipal do partido, Neto Figueira. As pré-candidatas a deputada federal, Sâmia Silva, e a deputada estadual, Fran Bonfim, acompanharam o professor nas visitas, que incluíram também as cidade de Floriano e Angical.





