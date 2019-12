Walter Alencar lança pré-candidatura à Prefeitura de Teresina pelo PSC

O empresário Walter Alencar lança nesta quinta-feira (05) sua pré-candidatura a prefeito de Teresina para disputar a eleição municipal de 2020 pelo PSC (Partido Social Cristão), do qual é presidente estadual. A legenda já conta com nomes como o do governador do Rio de Janeiro, Wilson Wtizel, e do governador do Amazonas, Wilson Lima, e agora quer reforçar sua participação nos municípios.



É isso o que frisa o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo Pereira, que está em Teresina para cumprir agenda e participar da solenidade de lançamento do nome de Walter Alencar. “Nós somos municipalistas e é assim que funciona. É no município que se precisa de escola, hospital, saneamento básico, transporte de eficiência e é o que temos a colocar com clareza para os teresinenses”, diz.



Pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Walter Alencar destacou que não é intenção do PSC assumir um tom de crítica à gestão municipal nem entrar em embates, mas apresentar propostas claras de melhoria da condição de vida do teresinense, bem como traçar meios viáveis para que essas ideias sejam postas em prática.



Walter Alencar é presidente estadual do PSC e lança seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Teresina em 2020 - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Nós estamos pensando em fazer uma Teresina melhor, não queremos discutir a esquerda contra a direita, queremos fazer um discurso positivo e apresentar projetos que melhorem a vida do teresinense e é essa a meta que estabeleço como pré-candidato do PSC a prefeito da cidade”.

Quem também participa da solenidade de lançamento do nome de Walter Alencar à Prefeitura é o presidente estadual do PSC Maranhão, deputado federal Aluísio Mendes, para quem o nome de Alencar é um exemplo do fortalecimento da sigla aqui no Nordeste.



O deputado federal do Maranhão, Aluísio Mendes, também participa do lançamento da pré-candidatura de Walter Rebelo - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Tenho certeza que sob a gestão do Walter Alencar, o PSC terá um crescimento grande nessa eleição. E o pontapé inicial é a candidatura dele à Prefeitura de Teresina”, finaliza Aluísio Mendes.





Maria Clara Estrêla