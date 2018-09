W. Dias lamenta ataque a Bolsonaro: 'democracia não se faz com violência'

O governador do Piauí e candidato à reeleição Wellington Dias (PT) divulgou uma nota oficial na tarde desta quinta-feira (6) lamentando o ataque sofrido ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). Mesmo sendo membro de um partido de oposição a Bolsonaro nestas eleições, o Partido dos Trabalhadores, o governador enfatizou que o ataque ao presidenciável foi um radicalismo e um ato de violência.



Na nota o Wellington Dias afirma que “democracia plena não se faz com violência” e que “uma campanha política se faz com respeito, mesmo com as diferenças partidárias”. Além disso, o governador também frisou que o “radicalismo é prejudicial para estabelecermos a paz da nação”.

Além de Wellington Dias, presidenciáveis como Marina Silva, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, João Amoedo e Geraldo Alckmin também lamentaram o ataque ao presidenciável e condenaram o ato como um ataque à democracia.

Veja:

Entenda

Em campanha na cidade de Juiz de Fora (MG), o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) foi atingido por uma pessoa com uma faca na mão, segundo a Polícia Militar. O candidato estava sendo carregado por apoiadores e foi retirado do ato.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável, usou as redes sociais para tranquilizar os apoiadores de Jair, afirmando que ele não corre risco de morte, e pediu orações para o pai. O candidato à Presidência foi encaminhado para a Santa Casa de Juiz de Fora. Segundo a PM, um suspeito foi detido.

Nathalia Amaral