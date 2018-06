W. Dias inclui Marcelo Castro na disputa por vaga em chapa majoritária

O governador Wellington Dias (PT) afirmou que o deputado federal emedebista Marcelo Castro está na disputa por uma vaga na chapa majoritária governista. A informação dita pelo governador a interlocutores e a imprensa surpreende porque até o início da semana, o único emedebista em busca de participar da chapa era o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho, que pleiteia o espaço de vice-governador.

“Temos além da vaga do senador Ciro, com quem já tratamos como pré-candidato, estamos tratando com a senadora Regina que tem o legítimo pleitear, o deputado Júlio César, deputado Marcelo Castro e o Frank Aguiar são os nomes”, declarou o governador.

O governador Wellington Dias voltou a afirmar ainda que a chapa majoritária não está definida, embora as candidaturas à reeleição dele e do senador Ciro Nogueira já estejam confirmadas.

Questionado pela imprensa como ele avalia o fato do governador ter apresentando seu nome na disputa, Marcelo Castro, presidente regional do MDB, desconversa e reforça que as intenções da legenda é apenas a vaga de vice e a formação da coligação proporcional com todos os partidos da base. Sobre a possibilidade de concorrer ao Senado Federal, Marcelo Castro cita que ele nunca buscou o cargo, mas sempre é lembrado para a vaga. “Meu nome sempre foi lembrado, nunca foi esquecido, sempre falam no meu nome, eu é que nunca falei”, disse.

Após ser preterido para ocupar a vaga de vice na chapa governista, o Progressistas, a través do senador Ciro Nogueira, afirma que o acordo feito com o governador era de que cada sigla ocuparia uma vaga na chapa majoritária. Caso isso seja levado em consideração, o MDB não poderia ficar com as vagas de vice e senado.

Nathalia AmaralBreno Cavalcante