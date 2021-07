W. Dias e presidente do TJ-PI discutem mudanças no sistema prisional do estado

O governador Wellington Dias (PT) recebeu, nesta quinta-feira (24), o desembargador Ribamar Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), no Palácio de Karnak para discutir, dentre outras coisas, mudanças e melhorias no sistema prisional piauiense. O encontro contou ainda com a presença do secretário estadual de Justiça (Sejus-PI), Carlos Edilson, e do ex-presidente da Corte, desembargador Erivan Lopes.



Na ocasião, o chefe do poder Executivo estadual destacou a necessidade de avanços na política de integração entre as forças de seguranças, tanto a nível local como nacional, e também da adoção de um novo modelo prisional, capaz de fazer a distinção dos detentos de acordo com o delito praticado, impedindo, por exemplo, que membros do crime organizado tenham contato com os considerados transgressores intermediários ou de baixo risco.

“Queremos uma pactuação entre os poderes para que possamos implementar o sistema de classificação por risco, que dá resultados em diversas regiões do mundo. Estamos ainda criando a Força Integrada de Segurança do Piauí e os próximos passos devem ser a Força Nordeste e a Força Brasil, para que possamos ter um plano estratégico para reduzir a violência em todo o país”, afirmou Wellington Dias.

Por seu turno, Ribamar Oliveira pontuou a necessidade de se avaliar a necessidade de ampliação das quantidade de vagas disponíveis no sistema prisional piauiense como forma de adequar esta estrutura ao que está previsto no programa de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Quando as vagas inexistem, aumenta a concentração de detentos, o que viola, em tese, os direitos humanos e a dignidade da pessoa. O Piauí e o Brasil todo precisam de mais vagas em presídios. O governador já se debruçou sobre essa questão, já esteve em Brasília tratando sobre a problemática e viemos acompanhar o trabalho para a liberação de verbas para a construção de mais presídios”, afirmou o desembargador.

