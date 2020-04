W. Dias ameaça acionar Ministério da Saúde judicialmente por respiradores

Com dificuldades para adquirir novos respiradores artificiais para reforçar a estrutura hospitalar da rede estadual, o governador Wellington Dias (PT) não descarta acionar judicialmente o Ministério da Saúde (MS), por conta de um lote de equipamentos comprados pelo Governo do Estado mas que foram retidos pela pasta federal.

A fala ocorreu ao anunciar uma parceria, firmada com o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), para aquisição conjunta de outros 200 novos aparelhos respiradores, que atenderão Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e salas de estabilização da capital e interior do estado.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Isso é muito importante para a necessidade que temos, pois com essa compra temos chances de atingir as metas. Temos mais 81 respiradores que estamos aguardando, incluindo 59 que compramos, que estão em posse do Ministério da Saúde e vamos buscar, nem que seja por via judicial para, assim, garantir a entrega”, declarou o governador.

Somado a este impasse com o Ministério da Saúde, Dias tem cobrado a chegada dos recursos financeiros e insumos hospitalares prometidos pelo Governo Federal para o combate da pandemia nos estados. Segundo ele, itens como avental, touca, álcool em gel e máscaras bem como as novas UTIs ainda não foram liberadas.

Breno Cavalcante