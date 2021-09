Viviane Moura se filia ao Solidariedade após saída da deputada federal Marina Santos

A Superintendente de Parcerias e Concessões do Piauí, Viviane Moura, assinou na tarde da última terça (14) a sua ficha de filiação ao Solidariedade, durante solenidade no diretório nacional da sigla em Brasília. A gestora chega ao partido para disputar uma cadeira na Câmara Federal em 2022. Viviane ocupará o espaço deixado por Marina Santos que acerta os últimos detalhes de sua ida para o PL. A dança das cadeiras no Solidariedade é uma estratégia de Evaldo Gomes, líder da legenda no Piauí, para tentar tornar mais atrativa a chapa para deputado federal. Até o momento o partido tem poucos nomes para a disputa e encontra dificuldades para formatar uma chapa competitiva, Viviane Moura deve disputar com a filha de Evaldo, a vereadora Fernanda Gomes, uma vaga federal.



Viviane Moura lembrou seu histórico de décadas na gestão pública, no Piauí a administradora coordenou a conclusão de parcerias público-privadas importantes como a PPP da central de abastecimento, ginásio do verdão, terminais rodoviários, águas de Teresina, usinas de energia solar e mais recentemente da rodovia transcerrados, no sul do estado, dentre outras. Viviane demonstrou confiança em sua candidatura a deputada federal.



"É uma mudança, a política nunca esteve distante da minha vida, sempre trabalhei dentro da política, para a política. Meu trabalho técnico foi no sentido de contribuir para o desenvolvimento do estado e isso também está próximo da política. Agora a decisão é contribuir ativamente, podendo levar tudo que eu consegui juntar de conhecimento ao longo de 23 anos ao longo da gestão pública como uma forma de ajudar o meu estado, esse é o projeto. Encontrei no Solidariedade um alinhamento com relação a valores, princípios, pensamentos e projetos", afirmou a superintendente.



A força da Mulher

Em sua fala o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, valorizou a chegada de mais uma mulher ao partido e confirmou que a intenção é a candidatura federal de Viviane Moura.



"Para nós é uma grande satisfação estar recebendo a Viviane aqui, através do Evaldo que é o nosso presidente do partido no Piauí. Receber uma pessoa da capacidade dela, ainda sendo mulher, é tudo que um partido gostaria de ter. Mulheres na política é uma raridade, mas participação é muito importante. Se depender do partido você estará aqui no congresso, o partido quer isso, o Evaldo quer isso, e se depender do Solidariedade você estará aqui para ajudar o estado. É uma grande satisfação você ter escolhido o Solidariedade para se filiar, seja bem vinda conosco", concluiu o ex-deputado.







