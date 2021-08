A Superintendente de parcerias e concessões do Estado, Viviane Moura, revelou que a sua pré-candidatura a deputada federal é algo “irreversível”.Viviane se fortaleceu nos últimos governos coordenando a área de Parcerias Público-Privadas em todo o estado. Convidada por Solidariedade e PT para a disputa, a gestora quer ser candidata para, segundo ela, levar adiante o “legado” das PPP’s no Piauí.

Em entrevista a gestora confirmou que será candidata, porém deixou a definição do partido para o próximo ano.

“Mantemos o diálogo com o Solidariedade do Evaldo e com o PT, isso é um processo que requer tempo. Preciso agora me dedicar aos projetos que a gente tem desenvolvido em todo o Estado e tem ainda o centro de convenções e o zoobotânico para concluir e entregar. Na sequência vamos avaliar e amadurecer essa ideia. Preciso defender um legado das PPP’s, a gente entregou muita coisa para o Piauí e a gente quer entregar muito mais” concluiu a gestora.

Foto: Elias Fontinele/ODIA

