Vídeo mostra usuária do transporte coletivo dando sermão em Firmino

Circula nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens instantâneas um vídeo em que uma usuária do transporte público de Teresina aparece dando um verdadeiro sermão no prefeito Firmino Filho (PSDB), por conta da falta de qualidade do serviço.

Acompanhado por uma equipe da Strans, prefeito fez um itinerário partindo da zona sul da capital (Fotos: Rômulo Piauilino / Semcom)

O vídeo foi gravado na manhã do último sábado, 3 de março, quando Firmino pegou um ônibus na zona sul para testar o modelo integrado do transporte coletivo, que está em fase de implantação na cidade.

Com tom de indignação, a usuária sugere que o prefeito e sua equipe experimentem utilizar o transporte coletivo num dos horários de pico, como o meio-dia, quando os ônibus ficam superlotados, submetendo os passageiros a situações de insegurança e de desconforto extremo.

"É importante o senhor andar aqui [no ônibus] meio-dia, no Mocambinho-Promorar [linha], e o senhor vai ver o nosso imposto pra onde é que vai. Entendeu? O nosso imposto... Além da vergonha que a gente passa aqui nesse transporte. Muito bom dia!", afirma a usuária, diante do prefeito, que fica sem reação.





Acompanhado pelo superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Carlos Augusto Júnior, e pela vereadora Teresa Britto (PV), Firmino testou o itinerário da linha A732 - Vamos Ver o Sol/Terminal do Bela Vista. Ele subiu no ônibus no Residencial Francisco das Chagas, por volta das 6h15, rumo ao Terminal do Bela Vista. De lá, em outro ônibus, o prefeito seguiu para o centro. Durante a viagem, conversou com usuários e verificou como está a prestação do serviço.

De acordo com sua assessoria, todo o percurso durou apenas 24 minutos. O prefeito desembarcou na Praça João Luís Ferreira e tomou outro coletivo para retornar ao Terminal do Bela Vista, num trajeto que passa pelos shoppings da cidade.

Segundo assessoria de imprensa do prefeito, percurso entre o bairro e o centro da cidade durou apenas 24 minutos (Fotos: Rômulo Piauilino / Semcom)

A zona sul será a primeira a utilizar o sistema integrado de forma completa, com todos os equipamentos, corredores e faixas exclusivas, o que está previsto para ocorrer a partir do dia 17 deste mês.



Os ônibus passarão a contar com corredores e faixas exclusivas em boa parte das principais vias da capital. Isso, segundo a Strans, vai permitir que o trajeto entre os bairros e o centro seja significativamente mais rápido.

Cícero Portela