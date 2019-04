Vice-prefeito Luiz Júnior nega divergências com lideranças do MDB

O vice-prefeito de Teresina, Luiz Júnior, nega que tenha divergências com lideranças do MDB. Segundo ele, a ausência na convenção estadual da sigla, realizada no último dia 16 de março, se deu por conta de problemas de saúde. “Está tudo bem, não há problema nenhum. Tive que fazer uma cirurgia de emergência, portanto não pude comparecer nas últimas reuniões do partido, mas está tudo certo”, justificou.



O gestor diz que não compareceu na convenção do MDB porque teve problemas de saúde na data - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ex-reitor da Universidade Federal do Piauí, Luiz Júnior ascendeu ao posto de vice-prefeito após indicação do presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (MDB), que rompeu relações com o prefeito Firmino Filho (PSDB) no final de 2017. Apesar disso, ele garante que consegue manter um bom relacionamento com os dos grupos, e desconversa quando questionado sobre de que lado vai estar na sucessão municipal.

“Só posso falar sobre isso no próximo ano, apenas em 2020 vou me manifestar sobre quem nós vamos acompanhar. Nesse momento, estou no meu cantinho, contribuindo para que essa cidade continue cada vez mais linda, cada vez mais bela, e tendo os melhores indicadores de gestão”, disse Luiz Júnior.

Natanael Souza - Jornal O Dia