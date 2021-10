Viagem de Wellington Dias à Escócia é autorizada pela Alepi

A viagem do governador Wellington Dias à Escócia no próximo mês de novembro foi autorizada nesta quarta-feira (27) pelo plenário da Assembleia Legislativa do Piauí. O chefe do Executivo estadual se ausenta do país para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-26), na cidade de Glasgow, no extremo Norte do Reino Unido. Dias viaja dia seis e deve retornar dia 15 de novembro.

O Poder Executivo encaminhou para a Alepi um projeto de resolução que pediu autorização para a viagem do governador. A matéria tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa Legislativa e recebeu parecer favorável do deputado Francisco Limma (PT), relator da comissão. Em votação em plenário, a maioria dos deputados votou pela autorização.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Wellington Dias que é presidente do Consórcio Nordeste e coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil integra a comitiva brasileira na COP-26. O evento discutira a implementação do Acordo de Paris, que garante a redução de gases do efeito estufa. Dias é um dos defensores da apresentação na Europa do programa Brasil Verde, que pretende resgatar matas auxiliares.

“O Brasil Verde tem como objetivo nove projetos a partir do Consórcio para um fim específico das 27 unidades da Federação para que a partir daí garantir as condições de um programa ousado com captação de fundos internacionais, nacionais e dos próprios estados para garantir uma redução das mudanças climáticas. Destaco ainda, a garantia de que possamos apresentar já na Europa a assinatura de termos voltados para aquilo que negociámos desde o ano passado”, disse.

