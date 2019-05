Vereadores irão destinar 20% de emendas para a saúde

Os vereadores de Teresina irão destinar o percentual de 20% de suas emendas parlamentares para a saúde pública. O valor é bem abaixo dos 50% proposto inicialmente pela Prefeitura de Teresina, ao enviar para o legislativo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) de 2020.



De acordo com a líder do prefeito na Câmara Municipal, vereadora Graça Amorim, o acordo foi fechado através do diálogo entre os parlamentares e o Palácio da Cidade, e vai possibilitar uma maior celeridade na tramitação da LDO, que deve ser aprovada nas próximas semanas.



“Em uma negociação com o prefeito Firmino Filho, que foi bastante sensato, chegamos ao percentual de 20% das emendas individuais para área de saúde. É uma colaboração dessa casa, que vai ajudar a fortalecer as ações na área de saúde no município de Teresina”, pontuou Graça Amorim.

Cada vereador possui aproximadamente R$ 800 mil em emendas individuais, que podem ser indicadas anualmente para a execução no Orçamento do município. Com o acordo firmado entre a Câmara e o Palácio da Cidade, cada um dos 29 vereadores vai indicar, de forma obrigatória, aproximadamente R$ 160 mil para ações na área da saúde, o que vai representar um valor total de cerca de R$ 4,6 milhões por ano.

