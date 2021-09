Vereadores insatisfeitos podem ir para superpartido de direta com a fusão de DEM e PSL

Após a decisão do Democratas, que por unanimidade votou pela fusão com o PSL em todo o país, os bastidores políticos seguem movimentados na Câmara Municipal de Teresina. Vereadores insatisfeitos podem ir para o novo "superpartido" de direita que surgirá a partir da união.

Curiosamente os presidentes, tanto do PSL, Luis André, quanto do Democratas, Ronney Lustosa, estão em Brasília neste momento buscando o comando da nova sigla no estado. Informações de bastidores dão conta que cinco vereadores dialogam com o novo partido, Markim Costa (Sem partido), Bruno Vilarinho (PTB), Gustavo Carvalho (PSDB), Neto do Angelim (Progressistas) e Valdemir Virginio (Progressistas).

De acordo com a legislação eleitoral, qualquer parlamentar que quiser se filiar ao novo partido terá amparo legal para a mudança. O vereador Capitão Roberval (DEM) confirmou a união partidária e esclareceu que o interesse dos parlamentares.

"A fusão, acredito eu, que só vai fortalecer e engrandecer ainda mais o partido aqui em Teresina. Já somos um partido forte em nível nacional e já estou sendo procurado por outros vereadores que querem aderir essa fusão do Democratas. Vamos aguardar a vinda do nosso líder maior, Ronney Lustosa, que é o dirigente do partido, e juntos vamos decidir se é viável ou não", revelou o parlamentar.

