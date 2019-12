Vereadores devem aprovar hoje autorização para novo empréstimo da PMT

A Câmara de Vereadores (CMT) deve concluir nesta quinta-feira (5) a votação que autoriza a Prefeitura de Teresina a contrair um novo empréstimo, dessa vez, no valor de U$ 50 milhões, pouco mais de R$ 209 milhões. Ontem (4), a matéria foi aprovada em primeiro turno.

A vereadora Graça Amorim, líder do prefeito no legislativo municipal, comentou sobre a necessidade da realização dessa nova operação de crédito, que contou inclusive com apoio da oposição da Casa. Ela explica que os recursos serão destinados para construção de oito escolas de tempo integral e manutenção de outras.



“Foi aprovado por unanimidade na primeira votação e queremos votar já em segunda, para que a Prefeitura dê continuidade no andamento e possa efetivar esse empréstimo o mais rápido possível, considerando a importância dele para a educação do município de Teresina”, enfatizou a parlamentar.

Caso este novo empréstimo seja aprovado, o Executivo municipal deve totalizar cerca de R$ 331 milhões em operações de crédito em 2019, uma vez que já teve autorização para contrair R$ 30 milhões recentemente para criação do Centro de Comando e Controle na capital e outros R$ 92 milhões para obras de drenagem da cidade.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia