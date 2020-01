Vereadores deixam o Patriota e acertam filiação ao Progressistas

Os vereadores Valdemir Virgino, Pedro Fernandes e Gustavo de Carvalho vão se filiar ao Progressistas para disputar as eleições de 2020. Os parlamentares, que faziam parte do grupo montado no Patriota, anunciaram o destino político após conversas com o prefeito Firmino Filho.



Os futuros membros do Progressistas devem fazer parte de uma chapa que já conta com nomes como os vereadores Aluísio Sampaio, Graça Amorim, R. Silva e Inácio Carvalho. A sigla trabalha para eleger até cinco parlamentares para a próxima legislatura.

Ao confirmar a filiação ao partido presidido pelo senador Ciro Nogueira, Valdemir Virgino declarou que não teme dificuldades para conquistar a reeleição na disputa do próximo mês de outubro.

“Em virtude de não ter coligação, é necessário estar em um grupo em um partido. Não temos que ter medo de disputar a eleição para vereador da nossa cidade, até porque o trabalho vai dizer. É natural isso acontecer. Com certeza vamos eleger quatro ou cinco, e eu quero estar no meio desses quatro ou cinco”, disse Valdemir.

Já o suplente Pedro Fernandes confirmou que, nos quadros do Progressistas, vai permanecer na base do prefeito Firmino Filho (PSDB). “A gente pensa em um projeto de crescimento de Teresina, ajudar o prefeito e pensar em rumo só. Nós temos serviço prestado, moramos em bairros simples, e a população conhece”, afirmou Pedro Fernandes.

Os outros três membros do grupo, Neto do Angelim, Nilson Cavalcante e Zé Filho, conversam com outras siglas, como PSL e PL.





João MagalhãesNatanael Souza