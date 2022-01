Vereadores de Teresina iniciam peregrinação até Santuário de Santa Cruz dos Milagres

O presidente da Câmara Municipal, vereador Jeová Alencar (MDB), acompanhado dos vereadores Deolindo Moura (PT), Thanandra Sarapatinhas (Sem Partido) e do Superintendente da SAAD Sul, Juca Alves, iniciaram na manhã desta terça (11), pelo terceiro ano consecutivo, a peregrinação ao Santuário de Santa Cruz dos Milagres.

A caminhada de 167 quilômetros começou logo pela manhã às 06h com previsão de chegada ao local no domingo (16). No domingo os políticos participam da tradicional missa no templo católico. Durante a caminhada, os participantes recebem apoio conta com estrutura contendo barracas pra dormir, alimentação e equipe médica.

FOTO: Ascom Jeová Alencar

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no