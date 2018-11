Vereadores da Capital terão reunião com João Vicente Claudino

O ex-senador João Vicente Claudino, afastado há algum tempo da política partidária, dá indícios de que pode voltar à cena. Ele convidou alguns vereadores da capital, filiados a partidos que não atingiram a cláusula de desempenho nas eleições de 2018, para um encontro nesta quarta-feira (26).



“O teor dessa reunião é política. Nós vamos trocar uma ideia com o senador, visto que o PTB está praticamente desativado dentro de Teresina, e a cidade precisa de uma sigla forte como o PTB para ajudar a democracia”, comenta o vereador Joaquim do Arroz (PRP). Os dois únicos deputados estaduais do PTB, Nerinho e Janaína Marques, reeleitos no último pleito, afirmaram recentemente que a permanência no partido estaria condicionada ao retorno de JVC ao comando da sigla. Para eles, após suas saída, a legenda encolheu politicamente.

Antes mesmo do encontro, Joaquim do Arroz já ressalta a importância política de João Vicente, que dá sinais de que pode ser mais um forte nome nas eleições de 2020 na capital.“Ele é uma boa referência política e como cidadão. Foi um bom senador, é um homem limpo e honrado, e se ele quer nos ouvir, é bom (...) Ele tem toda a habilidade, e o brevê político para disputar a prefeitura de Teresina, sem problema”, comenta o vereador. (Breno Cavalcante e Biá Boakari)

Biá BoakariBreno Cavalcante