Vereadores criticam falta comunicação do Progressistas em Teresina

Cresce internamente no Progressistas o clima de insatisfação na capital. Os vereadores Valdemir Virginio e Neto do Angelim estariam incomodados com a falta de participação nas decisões da sigla em Teresina. Valdemir criticou publicamente em entrevista, na última terça (28), o que chamou de “falhas de comunicação” da legenda. Eleitos após derrubarem políticos tradicionais do partido como Graça Amorim e Inácio Carvalho ambos não estariam recebendo qualquer espaço ou apoio de Ciro Nogueira e do diretório estadual da legenda.



Valdemir afirmou que os eu trabalho ao longo de vários mandatos em Teresina não estaria sendo valorizado pela legenda e cobrou maior atenção da cúpula do partido com os parlamentares da capital.

“Sabemos que Teresina é uma capital e o nosso partido vai compreender isso, a gente sente um pouco de falta de comunicação para estar conversando, interagindo, isso é importante. Eu acredito que isso vai melhorar, nossa situação é lutar, sempre participei de partidos pequenos e é a primeira vez que participo de um partido grande, faço um trabalho por essa cidade e as pessoas não observam. Tem que ter diálogo aberto e discutir os problemas, os projetos que Teresina tem. A gente tem que ser chamado, já expliquei para várias pessoas do partido e estamos aguardando, não é possível que não irão ouvir”, afirmou o vereador.

Curiosamente tanto Valdemir, quanto Neto do Angelim possuem uma forte ligação com Wellington Dias. Ambos se aproximaram de Dr. Pessoa no início da gestão, apesar da sigla estar na oposição e ter apoiado Kléber Montezuma.

Presidente nega crise

Presidente da legenda na capital, o vereador Aluísio Sampaio discordou de Valdemir Virginio e negou que haja qualquer problema de comunicação interna no partido. De acordo com Aluísio o partido é democrático e acessível aos parlamentares.

“Na realidade o Progressistas tem um grupo de parlamentares e os vereadores da capital estão inseridos neste grupo, tudo que é discutido, é discutido neste grupo. Tivemos uma reunião virtual no sábado e todos foram convidados. Essa situação não é como o vereador diz, temos um partido democrático que dá oportunidade para todos. O senador Ciro é altamente acessível a todos os membros do partido”, concluiu o dirigente partidário.

