Vereadora quer liberação de medicamentos à base de maconha em Teresina

A vereadora Euzuila Calisto (PT) apresentou na Câmara Municipal de Teresina um Projeto de Lei que libera o uso de medicamento à base de canabidiol na Capital. A proposta da parlamentar busca regulamentar na cidade as autorizações que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realiza para o uso medicinal dos derivados da maconha.

Euzuila explicou que muitas pessoas vítimas de doenças crônicas, Alzheimer e esquizofrenia já realizam o uso do canabidiol em Teresina mesmo de forma irregular e sem regulamentação, contudo, esse é o único fármaco capaz de reduzir as complicações. Para ela, o texto do projeto acompanha a tendência nacional de liberação.

Foto: Arquivo / O Dia

“Temos visto a liberação do uso do para tratamentos medicinais. A Anvisa começou a pesquisar para a liberação do uso e porque não, em Teresina, a gente começar a pensar nisso. Existem muitas pessoas usuárias desse medicamento de forma irregular. Elas se disponibilizam em falar com a gente de forma anônima porque têm medo de estar se expondo”, afirmou.

A vereadora demostra confiança na aprovação da matéria. “Acreditamos que teremos a aprovação do projeto. Quem precisa, sabe a importância dele. Já vemos as matérias de que o SUS vai liberar esse tipo de medicamente para as pessoas que necessitam. Começamos a trabalhar a regularização para quando vier já teremos a liberação do uso”, finalizou.

A Anvisa autorizou no ano passado a comercialização do primeiro fármacos à base do canabidiol. O óleo é vendido em farmácias e drogarias com receita médica de controle especial. A agência orienta que o canabidiol pode ser usado quando outras opções terapêuticas disponíveis estiverem esgotadas.



Flash de Tárcio Cruz

