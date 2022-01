Vereadora quer comissão para fiscalizar ações de Dr. Pessoa no controle de enchentes

Na manhã desta segunda-feira (3), a vereadora Pollyanna Rocha solicitou formalmente ao presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, a criação de uma Comissão formada pelos vereadores da Casa para acompanhar as ações da Prefeitura de Teresina na assistência às famílias vítimas de alagamento nestes primeiros dias de 2022.

Segundo a vereadora, é importante que os parlamentares fiscalizem e estejam a par das ações do poder público municipal, uma vez que o período chuvoso iniciou de forma violenta e já causou uma morte na capital. “Teresina vive uma situação de emergência. Além da morte de uma pessoa, tivemos conhecimento de que, até a manhã desta segunda, 400 famílias precisaram deixar suas residências por causa do impacto das chuvas. É importante que o poder público cumpra todos os artigos do decreto e nosso papel, como parlamentar, é fiscalizar as ações municipais a fim de evitar que os teresinenses sofram mais danos pessoais e materiais”, destacou Pollyanna.

A parlamentar pontuou que além dos alagamentos, a população está vivenciando um outro problema: uma epidemia de gripe que certamente será agravada nesse período. “É importante que a Fundação Municipal de Saúde atue de forma enérgica. Sabemos que estão sendo feitos testes de Covid na população, mas é necessário que o resultado destes testes sejam divulgados de forma imediata, afinal não faz sentido testar a população e esperar dias e dias por um resultado. Faz-se necessária uma ação efetiva e eficaz em relação a esta epidemia”, finalizou Pollyanna.

FOTO: Ascom CMT

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Ascom CMT