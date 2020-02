O vereador licenciado e secretário da Semdec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Venâncio Cardoso, confirmou à reportagem de O Dia que deixará o Progressistas para se filiar ao PSDB quando abrir a janela partidária para as próximas eleições municipais. Afirmando se identificar com o modelo de gestão de Firmino Filho, ele diz, no entanto, que deixa o PP “sem fechar nenhuma porta”.



A relação de Venâncio com o seu atual partido, o Progressistas, deu um estremecida desde a última eleição para presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). É que o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, pediu na ocasião que o vereador buscasse apoio de sua mãe, a deputada Flora Isabel (PT), para o deputado Hélio Isaías, candidato do PP. No entanto, Venâncio alegou que Flora já havia declarado apoio ao deputado Themístocles Filho (MDB), posicionamento esse que causou desarado junto às lideranças.



Vereador Venâncio Cardoso diz que sai do Progressistas ‘sem fechar portas’ - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Saímos do PP por dois motivos: o primeiro porque me identifico com o modelo de gestão do prefeito [Firmino Filho] e do PSDB, e porque estou com vontade de fato de seguir junto com ele no partido. Mas é importante frisar que a gente sai do Progressistas não fechando portas. Saio sem deixar nenhum trauma, mas com ânimo e força total pra eleger de seis a sete vereadores do PSDB”, afirma Venâncio Cardoso.

Anúncio do pré-candidato deve ser feito em 10 dias

Em conversa com O Dia, o vereador Venâncio Cardoso comentou ainda a respeito do anúncio pelo prefeito Firmino Filho do nome que deverá sucedê-lo no pleito ao Palácio da Cidade este ano. As indefinições ainda persistem, mas segundo o parlamentar e secretário da Semdec, não deve demorar mais de dez dias para que o prefeito sua escolha.

“Temos nomes como o professor Charles [Silveira], o ex-prefeito Sílvio Mendes.... Não tenho uma aposta ainda, andei todos esses dias de Carnaval com o prefeito pela cidade, mas ele não disse quem era o candidato, mas de já, afirmamos que quem for escolhido por ele vai ser abraçado e vamos percorrer Teresina com tudo para elegê-lo”, finaliza Venâncio Cardoso.

Maria Clara Estrêla