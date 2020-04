Vereador sugere criação de cronograma para reabertura do comércio

Um mês após o prefeito Firmino Filho (PSDB) decretar estado de calamidade pública em Teresina, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e suspender o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais da capital piauiense, o vereador Edson Melo (PSDB) defende a elaboração de um cronograma para o retorno dessas atividades na cidade.

“Estamos sugerindo que haja um cronograma de retorno à normalidade dentro de determinadas regras de comportamento da sociedade. É isso que esperamos, que aconteça o quanto antes”, argumentou o parlamentar, durante sessão plenária remota da Câmara de Vereadores (CMT) na última quarta-feira (22), a exemplo do que vem sendo planejado em outras capitais do país, como São Paulo e Belém.



Edson Melo quer agilidade na definição do calendário - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Além de paralisar o comércio local não essencial, a norma municipal, que passou a vigorar no dia 23 de março, também afetou o funcionamento de serviços e industriais, bem como as atividades da construção civil. Apesar de considerar a medida positiva para o controle da doença, Edson Melo teme que o prolongamento do isolamento social comprometa a economia do município.

“Vejo o desespero na classe empresarial e, consequentemente, na classe trabalhadora, que é afetada diretamente, tendo seus salários reduzidos e até mesmo com algumas demissões que estão acontecendo. R$ 600 que o governo federal vem proporcionando não vai resolver a situação de ninguém, atenua e ameniza”, afirmou o vereador tucano.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia