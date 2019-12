Vereador pede conselho a Wellington Dias para definir destino partidário

De saída do Patriota, o vereador Joaquim do Arroz revelou que o governador Wellington Dias(PT) exercerá papel determinante na escolha do partido em que irá se filiar para disputar a reeleição em 2020. O parlamentar ressaltou que possui um bom relacionamento com o chefe do executivo estadual e que tem sido aconselhado sobre os rumos do processo eleitoral do próximo ano.

“Tenho que ouvir o governador. O governador tem sido parceiro dos nossos projetos, tem ajudado nossas crianças. Isso tudo tem que ser visto, tem que ser valorizado. Na última conversa que tive com o governador, pedi para que ele me desse um norte, dentro do quadro dele de aliados”, revelou Joaquim do Arroz.



Parlamentar entende que a tendência natural é continuar na oposição ao prefeito Firmino Filho - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O parlamentar também confirmou que, no momento, existe a tendência de filiação ao Progressistas. Segundo ele, o fato de a sigla fazer parte da base do prefeito Firmino Filho(PSDB) não é encarado como um entrave para a possível filiação. Desde o início da legislatura, Joaquim do Arroz tem adotado uma postura de oposição ao Palácio da Cidade.

“O Progressistas não deixa de ser um caminho natural, porque lá eu teria minha independência política e ao mesmo é uma casa que está sempre de portas abertas para mim”, destacou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia