Vereador Luís André recebe alta após oito dias internado com Covid-19

O vereador Luís André, do PSL em Teresina, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (09) após ficar oito dias internado em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava em um hospital particular desde o dia 01 de junho, quando deu entrada na unidade de saúde com tosse, desconforto respiratório e dor no corpo.



(Foto:Elias Fontinele/ODIA)

Apesar da alta média, a parlamentar continuará com a recuperação e repouso, em sua residência. Luís André já havia sido imunizado com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus por ser do grupo de comorbidades, já que é hipertenso.



No dia 31 de maio o vereador Luís André testou positivo para Covid-19, sendo internado no dia seguinte após apresentar sintomas leves. Na época, a assessoria do parlamentar informou à equipe do PortalODIA.com que a internação se deu como uma medida de precaução, de acordo com orientações médicas. Luís André apresentava um quadro clínico estável e não fez uso de aparelho respiratório.



